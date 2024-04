Viareggio ok Riscatto bianconero Si assapora la festa?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) maliseti seano 02 MALISETI SEANO: Mardale, Badiani, A. Menichetti, Bambini, Peschi, Robi, Cavalieri, Picchianti, Silva Reis, Rudalli, Sinteregan. (A disp.: Corradi, Baldi, F. Menichetti, Asara, Llana, Paoli, Perillo, Aiazzi, Shiqeri). All. Alessandro Di Vivona.: Carpita, T. Ricci, Benedini, Bertacca, Sapienza; Benassi, Pizza, Minichino; Marinai; Brega, Chicchiarelli. (A disp.: G. Santini, C. Belluomini, Benedetti, Fazzini, Coppola, Nelli, Scaranna, G. Ceciarini, M. Santini). All. Stefano Santini. Arbitro: Ginevra Giovanili di Arezzo (assistenti Alessio Mangoni e Fabio Nesi di Pistoia). Reti: 53’ Bertacca, 70’ C. Belluomini. MALISETI – Torna immediatamente primo da solo il, a + 3 sul Pietrasanta (e a +1 sulla Real Cerretese). Dopo la settimana delle polemiche, dei veleni, dei confronti e dei ...