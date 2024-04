Via libera definitivo del Consiglio europeo al Patto di stabilità

(Di lunedì 29 aprile 2024) E' stato dato il viafinale deldell'Unione Europea al nuovodi. Il testo è stato approvato dalla riunione dei ministri europei dell'Agricoltura, a Lussemburgo. Il pacchetto è stato approvato, incluso il testo in cui era necessaria l'unanimità. Il Belgio si è astenuto al regolamento sul coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale, sul quale tuttavia non era necessaria l'unanimità. Con l'approvazione di oggi il nuovodipuò entrare in vigore.

Acqua gelata dal Guardasigilli sul ddl Giachetti: 60 anziché 45 giorni di sconto di pena se c’è la buona condotta del detenuto. Contro Lega e FdI. A favore Fi. Ma prevale il rinvio per non affonda re definitivamente la proposta Continua a leggere>>

Bologna, 26 aprile 2024 - Apprendistato anche per gli studenti liceali minorenni : dal 26 aprile c'è qualche possibilità in più. La Regione Emilia-Romagna, infatti, ha ottenuto il via libera dal ministero e l'ispettorato del Lavoro per concedere ai giovani dai 15 ai 25 anni la possibilità di essere ... Continua a leggere>>

Via libera alle cartelle cliniche elettroniche condivise in tutta Europa: come funzionano e quando arriveranno - Il Parlamento Europeo ha approvato l’istituzione dello Spazio europeo dei dati sanitari. Come già avviene in Italia con il fascicolo sanitario si tratta di una piattaforma che consentirà a tutti ...

Continua a leggere>>

Via libera dagli Stati Ue a riforma del Patto di stabilità - Via libera dagli Stati membri Ue al nuovo Patto di stabilità ... che modifica i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Il pacchetto è stato confermato con la sola astensione del Belgio ...

Continua a leggere>>

Via libera al nuovo Modello IMU 2024: scadenza 1° luglio - Rispetto a quello degli agli trascorsi sono state recepite alcune novità Tra queste l’obbligo di fare l’adempimento laddove, con riferimento all’anno 2023, l’immobile non è stato assoggettato ad ...

Continua a leggere>>