Vaccini - adesso anche i tribunali riconoscono gli effetti avversi | ma lo Stato non pag - non risarcis -e, se ne lava le mani

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Verità, in procinto di essere comprata dall’industriale leghista romano Angelucci, leader della sanità privata, come tutti gli altri giornali di destra, spara le ultime cartucce sullo scandalo vaccinale (dopo la firma non potrà più farlo, per evidenti ragioni). Unica a farlo sapere, la testata di

La Verità, in procinto di essere comprata dall’industriale leghista romano Angelucci, leader della sanità privata, come tutti gli altri giornali di destra, spara le ultime cartucce sullo scandalo vaccinale (dopo la firma non potrà più farlo, per evidenti ragioni). Unica a farlo sapere, la testata ... Continua a leggere>>

vaccini, adesso anche i tribunali riconoscono gli effetti avversi: ma lo Stato non paga, non risarcisce, se ne lava le mani - La Verità, in procinto di essere comprata dall’industriale leghista romano Angelucci, leader della sanità privata, come tutti gli altri giornali di destra, spara le ultime cartucce sullo scandalo vacc ...

Continua a leggere>>

Tamuzo, il calciatore si ritira e porta in tribunale i vaccini anti-Covid - Francois Xavier Fumu Tamuzo si è ritirato dal calcio a 29 anni per i troppi infortuni, dà la colpa ai vaccini: «Il mio corpo non risponde più». Azione legale anche contro la Federazione francese: «Ha ...

Continua a leggere>>

Cancro, primo vaccino personalizzato contro melanoma a pazienti Uk: al via test - E' un vaccino a mRna personalizzato, a misura di singolo paziente, contro il più cattivo dei tumori della pelle, il melanoma ...

Continua a leggere>>