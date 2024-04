Uomini e Donne spoiler settimanali | Pierpaolo se ne va - indagini su Mario

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopo la breve pausa, a causa del ponte del 25 aprile,tornerà in onda con nuovi ed esilaranti appuntamenti. Questa settimana il talk show condotto da Maria De Filippi salterà un solo giorno, ovvero, mercoledì 1° maggio per la festa dei lavoratori. Glidelle prossime puntate rivelano che si continuerà a parlare a lungo della faccenda inerente Ida Platano eCusitore, ma non solo. Ci sarà un focus interessante anche suSiano e sul Trono Over. Ecco che succederà.UeD: novità sulla segnalazione di, il gesto diLe anticipazionidi, che vanno dal 29 aprile al 3 maggio, rivelano che si continuerà a parlare della ...