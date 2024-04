Uomini e Donne - Ida Platano sui social | Chiedo scusa a me stessa perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come abbiamo appreso dalle anticipazioni della registrazione di, grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni, la tronista Idaè rimasta senza corteggiatori. Per Mario Cusitore l’allontanamento dal programma è avvenuto dopo una segnalazione, arrivata in redazione, di lui in compagnia di una ragazza in un B&B. Questa indiscrezione si è poi rivelata veritiera, e dopo un’accesa lite tra la tronista ed il suo corteggiatore, laha deciso di cacciarlo. Pierpaolo Siano, invece, ha deciso lui di smettere di corteggiatore la tronista, in quanto si sarebbe sentito la ruota di scorta, visto le volte che Ida ha perdonato Cusitore nel corso dei mesi. Questo, a dispetto delle numerose segnalazioni che sono arrivate nel tempo su Mario, alle quali lanon aveva mai ...