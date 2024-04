Una tassa sul Bonus 110%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024)110, Ormai la frittata è fatta. Però, per rientrare in parte della regalia, a spese dei contribuenti, suggerisco provocatoriamente un provvedimento: coloro che hanno usufruito del110, oltre a ritrovarsi la casa in regola col risparmio energetico imposto dall’Europa e ulteriori benefici, otterranno un notevole risparmio sulle bollette che risulteranno meno energivore. Per questo motivo propongo dire tutti i fruitori delcon unasulla casa denominata: “rientro” del 5% sul costo dell’intervento. Dettazione dovrà durare solo 20 anni. Alessandro Montaguti