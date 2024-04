Un Samardzic in versione top club Ferreira - un’altra ingenuità grave

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Okoye 5. Si fa ingannare dalla traiettoria di Saelemaekers su punizione, al quale nega poi la doppietta. Colpevole. Perez 6,5. Porta ancora addosso i segni dell’infortunio alla testa con la Roma, ma intercetta una gran quantità di palloni e sfiora il 2-0. Bijol 6,5. Dietro non sbaglia nulla, i palloni alti sono tutti suoi e copre le spalle ai compagni. Kristensen 6. Roccioso, attento. Ehizibue 6. Uno dei rari affondi del primo tempo è opera sua. Attento a non concedere spazi. Payero 7. Come all’andata ci mette la firma, anticipando Posch sul pallone vacante in area, all’interno di un match di corsa e quantità. Walace 6. Più mediano che regista, solido e sempre concentrato, non sempre rapido nella manovra. Ci prova da fuori alla fine costringendo Skorupski in corner. Kamara 6. Partita di attenzione e quantità, su Ndoye prima e Orsolini poi....