(Di lunedì 29 aprile 2024) Il nuovoè composto da molecole cave, simili a gabbie, che formano una struttura porosa in grado di assorbire elevate quantità di anidride(CO2) e di esafluoruro di zolfo (SF6), il più potente gas serra conosciuto.

Un materiale appena scoperto assorbe l’anidride carbonica più velocemente degli alberi - Appena scoperto da un team di scienziati guidato dai ricercatori dell’Università Heriot-Watt di Edimburgo (Regno Unito), il nuovo materiale è in grado di assorbire l’anidride carbonica (CO2) più ...

Il primo sistema di carrelli a batteria elettrica per miniere sotterranee - Boliden, Epiroc e ABB hanno lanciato con successo il primo sistema di carrelli a batteria elettrica da miniera.

Arriva il goldene, il nuovo materiale formato da un singolo strato di atomi di oro - Per questo motivo, potrebbe eventualmente essere usato come catalizzatore per la conversione dell’anidride carbonica, la produzione di idrogeno e di sostanze chimiche, la purificazione dell’acqua e la ...

