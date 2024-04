Un esperto di labiale svela cosa ha detto Salah nella lite con Klopp | “Lo farò - dopo 7 anni!”

(Di lunedì 29 aprile 2024) Undi lettura delhatosi sono detti Mohamede Jurgendurante West Ham-Liverpool: l'egiziano ha fatto una clamorosa minaccia, prima che Darwin Nunez lo allontanasse per evitare il peggio.

Cosa fare per prevenire la demenza: le 7 mosse che mantengono il cervello in salute secondo gli esperti - I cibi da evitare, le abitudini da preferire e le condizioni da non sottovalutare e che possono spianare la strada all’insorgenza di una demenza, di cui l’Alzheimer è la forma più comune. Cosa fare ...

Continua a leggere>>

Taylor Swift si è scusata con Travis Kelce per essersi ubriacata al Coachella - Taylor Swift si è scusata per aver osato un po' troppo durante Coachella. Scopri cosa è successo e perché la regina del pop ha chiesto scusa ...

Continua a leggere>>