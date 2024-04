Udinese-Napoli | trasferta vietata ai residenti in Campania

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ainella Regionein occasione dell’incontro, che si disputerà il 6 maggio allo Stadio Friuli di Udine. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) ha definito l’incontro pericoloso: “L’evento è connotato da elevati profili di rischio in ragione dei gravi episodi accaduti a Udine in occasione della partita disputata il 4 maggio 2023”, dice la nota della Prefettura. SportFace.

