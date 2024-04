Tuttosport – forse non sa come funziona…

(Di lunedì 29 aprile 2024) 2024-04-29 16:03:00 Flash news da: Disabitudine alle incombenze del capitano o sgarbo? La domanda sorge spontanea in merito all’episodio accaduto pochi minuti prima di Juve-Milan esfuggito a tanti. Da una parte Danilo e dall’altra Leao, diventato capitano rossonero con l’assenza di Calabria e Theo Hernandez per squalifica. Una delle poche volte,la prima, in cui il portoghese infatti è sceso con la fascia al braccio con la maglia rossonera ed è stato questo il dettaglio sottolineato dai tifosi per spiegare quanto accaduto prima del fischio d’inizio del match dell’Allianz. Danilo-Leao, la reazione del capitano bianconero Questione di saluti. Danilo e Leao si sono scambiati il gagliardetto e, dopo aver visto il direttore di gara lanciare la monetina per scegliere palla o campo, hanno salutato la terna ...

2024-02-20 00:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: “Ã? difficile dire quale sia il problema principale della Juve, ce ne sono diversi, ma è evidente che in questo momento i bianconeri stiano facendo tanta fatica anche a ... Continua a leggere>>

Leao, sgarbo tra capitani a Danilo: forse non sa come funziona... - Il brutto gesto del milanista prima dell'inizio di Juve-Milan: possibile che non sia proprio esperto di come ci si comporta con la fascia al ...

Continua a leggere>>

Allegri, la panchina che traballa e la sua verità sul tavolo della dirigenza - Per Max tempo di bilanci e forse di addii, tra stoccate a rosa e management e una certezza: non è mai stato l'uomo sbagliato per guidare i suoi uomini al traguardo ...

Continua a leggere>>

tuttosport - Juventus ad alta tensione, tutti sulla corda: la squadra e il nervosismo di Allegri - C’è un po’ di tensione nell’ambiente, ma è lo stesso Massimiliano Allegri a tenerla alta. Apre così tuttosport, che poi aggiunge:.

Continua a leggere>>