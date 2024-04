Trionfatore all' ultima notte degli Oscar - il film con Cillian Murphy è il biopic sul padre della bomba atomica J Robert Oppenheimer

Il film vincitore di più premi Oscar® 2024, tra cui Miglior film, arriva in Prima TV su Sky: Oppenheimer, in onda lunedì 29 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche ...

Continua a leggere>>