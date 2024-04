Tragedia sulla A10 tra Sanremo e Taggia dove un tir ribaltandosi ha schiacciato un' auto | morti e feriti

Il dramma delle morti sul lavoro arriva al Festival di Sanremo . A portarlo sul palco dell’Ariston lo scrittore Stefano Massini e il musicista Paolo Jannacci con L’uomo nel lampo. Un brano inedito, di denuncia sociale, che ha come protagonista un operaio che muore in un’esplosione in fabbrica e ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Sul palco dell’Ariston c’è spazio anche per parlare di diritti e morti sul lavoro con Stefano Massini e Paolo Jannacci che arrivano con il brano L’uomo nel lampo. “Questo è il festival della canzone italiana e l’amore è stato declinato in tutte le sue ... Continua a leggere>>

Imperia, incidente tra Taggia e sanremo: tir si ribalta sull’A10, due morti e diversi feriti - Incidente tra Taggia e sanremo, in provincia di Imperia, oggi 29 aprile 2024. Tir si ribalta, un morto e diversi feriti. Traffico in tilt.

Continua a leggere>>

Tragico incidente sulla A10: camion si ribalta su un’auto tra sanremo e Taggia, due morti e diversi feriti. Traffico in tilt /Le immagini - Secondo quanto ricostruito un mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe capottato finendo sopra un'auto.

Continua a leggere>>

Tragico incidente sulla A10: schianto auto-tir tra sanremo e Taggia, due morti e diversi feriti. Traffico in tilt /Le immagini - Secondo quanto ricostruito un mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe capottato finendo sopra un'auto.

Continua a leggere>>