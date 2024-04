Traffico Roma del 29-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul raccordo anulare perintenso Ci sono code a tratti sulla carreggiata esterna dalla Cristoforo Colombo via Anagnina rallentamenti e code tra via dei Campi Sportivi e la via Salaria siamo sulla tangenziale est perintenso in direzione San Giovanni altre lentamente in via di Tor di Quinto per un incidente all’altezza di Ariano code a tratti sulla via Laurentina perintenso su via di Acqua Acetosa Ostiense e via di Vallerano intenso rallentato ilancora sulla via Cristoforo Colombo tra viale Gianluigi Bonelli e via di Malafede chiusa dalle 14 di questo pomeriggio via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro Per consentire attività di montaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento del concerto del Primo ...