Tivoli Group ingloba DSR con un fatturato di 54,5 milioni

(Di lunedì 29 aprile 2024) C’È UNA NUOVA realtà nel mondo della pelletteria scandiccese, il polo del lusso per la Toscana, costituita da, player indipendente e punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione di articoli di pelletteria per alcuni dei più esigenti brand internazionali del lusso e del fashion, acquisisce il ramo industriale di DSR Firenze, storico fornitore del Gruppo. Con sede a Scandicci, uno stabilimento produttivo di circa 300 metri quadrati, un organico a regime di circa 20 addetti e specializzata nella manifattura di piccola pelletteria, DSR è stata fondata nel 2013 da Riccardo Rossi, imprenditore con una lunga esperienza nella pelletteria.ha finalizzato l’operazione attraverso la propria controllataManufacturing - tramite la quale il Gruppo già presidiava la fase di ...

