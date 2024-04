Tilatti | Benedetti generatore di artigiani

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 aprile 2024) «Il Gruppo Danieli con la sua attività ha raggiunto il mondo ma ha anche contribuito ad arricchire di intelligenze e capacità produttivo-imprenditoriali il territorio in cui è insediato. Non sono pochi, infatti, glidi oggi che hanno mosso i primi passi professionali nelle officine e negli uffici tecnici del Gruppo. Con la scomparsa del presidente della Danieli, Gianpietro, il Friuli perde una figura poliedrica: un grande imprenditore e un uomo che ha lavorato ad ampio spettro per dare futuro di qualità alla sua terra d’origine». Così il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano, ricorda Gianpietro, il presidente del Gruppo Danieli di Buttrio scomparso ieri all’età di 81 anni. «Nel corso del tempo sono stati molti i professionisti che, formatisi professionalmente nelle ...