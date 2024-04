Thuram | Inter - orgoglio immenso! Il numero 9? Era l’or - spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha parlato condella vittoria dello scudetto dell’venti. Il centravanti francese ha parlato anche del ruolo e del9.? A Telefoot, Marcussulla festa scudetto dell’: «È stato fantastico, provo un grandeper i tifosi, per questa maglia e per la storia del club. Sono super felice. Le due stelle simboleggiano il 20esimo scudetto della storia dell’, un. Difensore da piccolo? Sì. Quando ero piccolo ero conosciuto da tutti, quindi è stato facile mettermi in difficoltà, poi ho chiarito con l’allenatore dicendogli che quello non era il mio ruolo». CAMBIO RUOLO E MAGLIA ? Ancoraa ...