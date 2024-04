Thiago Silva lascerà il Chelsea a fine stagione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI -ha annunciato cheil. Il 39enne difensore brasiliano, arrivato a Stamford Bridge a parametro zero dal Psg nel 2020, ha totalizzato 151 presenze con i Blues con cui ha vinto tre trofei, tra cui la Champions League nel 2021. L'ex milanista ha definito "indescrivibile" il suo amore per il club londinese: "È già difficile dire addio in circostanze normali, ma quando c'è amore reciproco è ancora più dura. Ma una volta che sei stato un Blu, resti sempre un Blu". "Spero di lasciare la porta aperta per poter tornare presto qui con un altro ruolo", ha concluso