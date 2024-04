The Last of Us 2 - Isabela Merced sulla sua esperienza di gioco | I Bloater mi terrorizzano!

(Di lunedì 29 aprile 2024) Se c’è un aspetto di Theof Us che ha terrorizzato, futura Dina di Theof Us 2, quelli sono i, ovvero gli zombie più grotteschi e riluttanti del videogame apocalittico, che rappresentano l’ultimo stadio degli infetti. “Il mio cuore inizia a battere all’impazzata, ho le mani sudate e non riesco a impugnare il controller“, ha svelato la giovane attrice, definendo l’di, e la sua successiva partecipazione alla seconda stagione della serie, semplicemente adrenalinica. “Per me tutto ciò che mi fa aumentare il battito cardiaco è un’divertente, quindi mi sono divertito”. Un ottimo lavoro da parte di Neil Druckmann”, ha dichiarato l’attrice a Collider. Per quanto riguarda il modo in cui ha ottenuto la ...

La star di The last of Us 2 non vede l'ora: 'Tanta chimica con Bella' - L'attrice ha spiegato come si sia trovata a lavorare con la collega sul set della nuova stagione dell'adattamento videoludico.

Continua a leggere>>

‘Alien: Romulus’ Director Shows Off Scary Practical Facehugger Prop In Action - Alien: Romulus director Fede Álvarez posted a behind-the-scenes video featuring a realistic facehugger prop in celebration of Alien Day.

Continua a leggere>>

The last of Us: isabela Merced Reveals Season 2 Element She's Most Excited for Fans to See - The last of Us season 2 has already confirmed some key cast members for the next batch of episodes, one of them a key pillar of the narrative with isabela Merced taking on the role of Dina. As players ...

Continua a leggere>>