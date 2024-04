Terza categoria San Quirico e Paganico vittoriose Sarà una volata finale a tre

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Virtus Amiata riposava ma mantiene comunque la testa della classifica. Dietro hanno vinto sia ilche il San, rendendo sempre più avvincente questodi campionato. Si giocheranno in tre le possibilità di promozione in Secondanelle prossime due giornate di campionato. Una sfida nella sfida, col Sanche vince grazie alla doppietta di Sistimini e il, ora a meno un punto dalla capolista, che soffre per avere la meglio del Batignano ma acciuffa comunque tre punti pesantissimi per rimanere in scia alla prima della classe. La classifica del campionato di: Virtus Amiata 60,59, Sandi Sorano 57, Alta Maremma 44, Ribolla 42, Aurora ...

Terza categoria – I top ed i flop della settimana - TOP ALTA MAREMMA – Vince per 5 a 0 contro il Capalbio e mantiene accesso il lumicino della speranza per ottenere i play off anche se la forbice (13 punti) continua ad essere molto ampia. SANTONI – Arr ...

Calcio: Tutti i risultati della ventisettesima giornata del campionato di 3^ categoria - Grosseto: Tutti i risultati della ventisettesima giornata del campionato di 3^ categoria. Risultati: San quirico-Virtus Amiata 1-2, Capalbio-Orbetello Scalo 1-1, Ribolla-Alta Maremma 2-2, ...

Calcio Amiata: Virtus e Santa Fiora vittoriose fuori casa. - Grosseto - In seconda Categoria il Santa Fiora giocava a Rispescia in un match delicato in chiave salvezza per i locali. La squadra di Coppi interpreta una buona partita e trova una vittoria per 3-0 c ...

