Teresanna Pugliese incinta racconta gli inizi della gravidanza | “I medici dicevano che avrei abortito”

(Di lunedì 29 aprile 2024)su Instagram glisuadopo 9 anni dal primo figlio, il volto televisivo ha svelato che dopo il test, i dottori le dissero che avrebbe abortito ben presto: "Uscii dallo studio con il timore di morire, ma decisi di aspettare". Dopo qualche giorno il cambiamento: "Non so cosa è successo, però ci ho creduto".

Teresanna Pugliese presto diventerà mamma per la seconda volta. Con un video su Instagram mostra il momento in cui, con il marito Giovanni, annunciano al figlio Francesco la gravidanza: "Nella pancia di mamma c'è un bambino".

Con un video molto commovente diffuso in rete, Teresanna Pugliese ha dato annuncio di essere incinta . Le sue parole L'articolo Uomini e Donne , l'ex tronista Teresanna Pugliese è incinta per la seconda volta (VIDEO) proviene da Novella 2000.

Teresanna pugliese incinta del marito Giovanni Gentile: secondo figlio in arrivo - Teresanna pugliese incinta del marito Giovanni Gentile: secondo figlio in arrivo per l'ex tronista di Uomini e Donne e l'imprenditore campano

Teresanna pugliese incinta per la seconda volta: «È arrivato tutto dopo 9 anni, ma ho rischiato di perdere il feto». Cosa è successo - «Scusatemi se ci ho messo un po' prima di parlare ma ripercorrere tutto attraverso un racconto non è facile». Così Teresanna pugliese, ex tronista di Uomini e donne ha scelto di iniziare a parlare

