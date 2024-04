Tennis - Sinner batte il russo Pavel Kotov e vola agli ottavi di finale a Madrid

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si avvicina sempre di più la vetta mondiale per il campione Jannikche ha raggiunto glidindo ilcon il punteggio di 6-2, 7-5. Nonostante qualche difficoltà sul set per un dolore all’anca avvertito nel secondo set, è riuscito a portare a casa la vittoria. L’azzurro testa di serie al torneo è arrivato a confrontarsi con ildopo aver battuto con 6-0, 6-3 il compagno di doppio in nazionale, Lorenzo Sonego. Una gara seguitissima considerato che non vi sono mai stati precedenti trail numero 72 al mondo. L’unico azzurro che era riuscito areè stato Flavio CobolliAustralian Open. Poi ci hanno ...