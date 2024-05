Televideo non ha pubblicato la notizia infondata del reclutamento di militari non vaccinati

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 23 aprile 2024 è statosu Facebook lo screenshot di una presuntaintitolata “inizia anche in italia ilforzato ‘zero dosi’”, che sarebbe stata pubblicata il 14 aprile a pagina 100 del. In base a quanto si legge nell’immagine, «in vista della probabile campagna militare del prossimo inverno sul fronte russo, tanti stati europei e dunque anche l’Italia, stanno iniziando a reclutare (per il momento)con zero dosi (stante i malori improvvisi che colpiscono i)». Il continua specificando che si prospetterebbe «una leva obbligatoria a breve per tutti i 65 tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni che non hanno fatto il vaccino.». Si tratta di unafalsa. Innanzitutto, la...