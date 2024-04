Tegola Pastina | lesione al menisco - il difensore dovrà operarsi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Brutte notizie in casa giallorossa: la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Christianper accertare l'entità del problema emerso durante la gara contro il Catania ha evidenziato unaalesterno del ginocchio destro che obbligherà ilad un intervento chirurgico. Difficile prevedere i tempi esatti di recupero, ma il probabile slittamento dei play off per il ricorso presentato dal Taranto (LEGGI QUI) potrebbe dare aqualche possibilità in più di dare il suo contributo durante gli spareggi per la B.