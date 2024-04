Taormina - cade in un dirupo con la moto ma dovrebbe essere ai domiciliar - arrestato 36 enne

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Calatabiano (CT), in esecuzione al decreto del Magistrato di Sorveglianza di “sospensione provvisoria della detenzionee con conseguente ordine di carcerazione”, hannoe condotto in carcere D’ALLURA Roberto Santo 36di. Al riguardo, come risulta dagli elementi investigativi acquisti nel corso delle indagini compiute dai Carabinieri compendiati nella ordinanza custodiale, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti, l’indagato si sarebbe reso responsabile dei reati di “evasione” e “procurato allarme”. I fatti che hanno originato l’emissione del provvedimento di aggravamento, e che hanno avuto notevole risalto ...

Il Ponte sullo Stretto dimostra che Cateno De Luca ha un prezzo, ma questo capitombolo sarà un grande autogol - De Luca "cade" sul Ponte sullo Stretto: la sua incoerenza potrebbe costargli un ampio bacino di voti. Altro che elezioni ...

Europee: Cateno de Luca e Castelli capolista in tutta Italia lista Libertà - Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Alle prossime elezioni europee Cateno De Luca e Laura Castelli saranno capolista in tutta Italia -rispettivamente primo e seconda - della Lista Libertà messa in campo dal s ...

Mario Biondi: «Sono dieci volte papà, ma non vedo più mia figlia di 9 anni: la madre non vuole. La svolta Fu con la Bbc» - Dieci figli da quattro donne diverse (l'ultima, Lua, è nata pochi giorni fa), un nuovo singolo uscito il 18 aprile - la cover di E tu come stai di Claudio Baglioni – più ...

