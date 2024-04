Sviluppo e sostenibilità Asvis e le proiezioni sul futuro | La politica dia un impulso Altrimenti resteremo indietro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) "L’Agenda rappresenta il più alto accordo nella storia dell’umanità per disegnare il mondo che vogliamo. Un risultato straordinario perché mettere d’accordo realtà diverse e complesse, penso ad esempio a quelle islamiche, quando si parla di uguaglianze di genere, e ai Paesi emergenti, quando si parla di transizione ecologica: è stato obiettivamente un miracolo". Enrico Giovannini, ex ministro delle Infrastrutture nell’ultimo governo Draghi, è cofondatore e direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per losostenibile (), nata per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e per mobilitare la società, i soggetti economici e sociali e le istituzioni. Una missione portata avanti anche dal Festival dellosostenibile, "che nel 2023 ha dato vita a 1000 eventi dal basso, oltre ai 30 organizzati ...