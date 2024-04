Supplenze 2024 | scuole ricercano docenti fino al termine delle lezioni Ecco gli INTERPELLI

(Di lunedì 29 aprile 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite INTERPELLI . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo Supplenze 2024 : graduatorie esaurite , le scuole ... Continua a leggere>>

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite INTERPELLI . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo Supplenze 2024 : graduatorie esaurite , le scuole ... Continua a leggere>>

Prende il via la nuova edizione di “Panormus. La scuola adotta la città” - “Il mondo della scuola e l’amministrazione comunale ancora una volta insieme per questa iniziativa che è diventata ormai una tradizione che mette in risalto il patrimonio culturale della città. Il ...

Continua a leggere>>

Franco Di Mare, il suo appello anni fa: “Sostenere i docenti, una vita piegata sui libri e il peggiore stipendio d’Europa” - La notizia è esplosa ieri: il giornalista Franco Di Mare, 68 anni, ex inviato di guerra e conduttore tv, ha rivelato di essere affetto da un tumore aggressivo, il mesotelioma, durante il collegamento ...

Continua a leggere>>

Le scuole medie protagoniste del progetto Aperibanda - Le scuole medie Sant'Ambrogio di Parabiago protagoniste del progetto Aperibanda. L'esperienza raccontata dai diretti interessati Le alunne delle classi terze Cloe Botterio e Greta Re Dionigi, dopo ave ...

Continua a leggere>>