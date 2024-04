Striscia contro Francesca Fagnani | arriva decisione Ordine dei Giornalisti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 29 aprile 2024)la Notizia sta continuando ad occuparsi del caso inerente la pubblicizzazione occulta fatta daall'interno del suo programma Belve. Nella puntata che andrà in onda questa sera del programma satirico di Antonio Ricci si continuerà a parlare della faccenda e, per l'occasione, interverrà anche il Presidente dell'deidel Lazio Guido D'Ubaldo. In anteprima, però, sono stati svelati alcuni sprazzi dell'intervista a lui realizzata. Ebbene, a tal proposito, l'ODG si è espresso in maniera esplicita sul caso, esprimendo una posizione decisamente netta. Per la conduttrice, infatti, potrebbero esserci delle conseguenze piuttosto serie. Ladel Presidente dell'deisu ...