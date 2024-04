Storia della Citroen Traction Avant - che compie 90 anni e non è invecchiata di un giorno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 aprile 2024) La90e rimane una delle automobili più importanti. La sua innovazione più grande era quella spiegata dal nome, in un mondo dove tutte le vetture avevano la trazione posteriore, la berlinaera la prima a spostarla (con successo) all'anteriore. Questa novità presentava una grande sfida tecnica, perché in quell'epoca non esistevano ancora dei componenti che permettevano alle ruote di fornire trazione e direzione allo stesso tempo. Quello che serviva erano i cosiddetti giunti omocinetici e il fondatore Andréfu così lungimirante da decidere di utilizzarli e di prendersi dei rischi sperimentando una soluzione innovativa. Come nasce l'auto più sicura e confortevole del ...