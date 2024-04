Sprint finale per un posto in Champions League - possibili sei italiane

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – La nuovache prenderà il via il prossimo anno avrà sicuramente, almeno, cinque squadreimpegnate. Un risultato straordinario per il tanto bistrattato calcio italiano, che permetterà di iscrivere un club in più rispetto alle passate stagioni grazie ai risultati ottenuti dalle nostre rappresentanti in questo anno di competizioni europee e il conseguente primonel ranking Uefa. L’ultimo tassello è arrivato grazie alla qualificazione di Roma, Atalanta e Fiorentina alle semifinali di Europae di Conference. Ma l’Italia, se una tra Roma e Atalanta dovessero vincere l’Europa, come ha chiarito la Uefa, avrebbe ben sei squadre nella massima competizione per club: 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice ...