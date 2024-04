Spezia-Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano serie B 2023/2024. I liguri cercano lo scatto decisivo verso la salvezza, i rosanero per la matematica qualificazione ai playoff.si giocherà mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio Picco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri occupano la zona playout insieme ad Ascoli e Ternana, a meno cinque dalla salvezza diretta. La squadra di D’Angelo cerca una vittoria pesante per staccarsi, anche il cammino delle ultime cinque partite non fa ben sperare avendo conquistato soltanto una vittoria, una sconfitta e tre pareggi I rosanero sono vicinissimi ai playoff, ma non stanno per niente convincendo. Non vincono da sette giornate, durante le quali hanno conquistato tre sconfitte e tre pareggi. Fin ‘ora l’avvento ...