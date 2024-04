Sparano ai gufi in California - vero?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 29 aprile 2024) La lotta per la sopravvivenza degli allocchi Nelle foreste del Pacifico nordoccidentale, il gufo maculato settentrionale lotta per la sopravvivenza contro il gufo barrato. Quest’ultimo, invasivo e aggressivo, ha messo a rischio l’esistenza del gufo maculato, ridotto a poche migliaia di individui. Le popolazioni dimaculati sono diminuite drasticamente negli ultimi decenni, con un calo dell’80% in alcune aree. Il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti ha proposto un piano di gestione letale per abbattere centinaia di migliaia dibarrati, al fine di proteggere il gufo maculato settentrionale. Una decisione controversa L’idea di uccidere una specie per L'articolo proviene da News Nosh.