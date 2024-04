Sinner vince anche da infortunato Il colpo che ha messo fuori gioco Kotov | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Jannikaccede agli ottavi di finale del masters 1000 di Madrid. Sarebbe stato tutto facile per il numero 2 al mondo se un problema all'anca non l'avesse colpito durante il match ma, alla fine, è riuscita a spuntarla in due set. L'azzurro ha superato con il punteggio di 6-2, 7-5 il russo Pavel, numero 72 Atp, in un'ora e 39 minuti diaffronterà il vincitore del match che mette di fronte Karen Khachanov e Flavio Cobolli. L'altoatesino ha dovuto fare i conti con un problema all'anca destra che lo ha condizionato soprattutto nel secondo set. “Mi fa male”, ha dettorivolgendosi al suo angolo sul 4-3 a favore di, che gli aveva strappato il servizio in avvio di secondo set. Il russo ha avuto un set point sul 5-3, con ancoraal ...