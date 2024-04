Sinner soffre ma batte Kotov e vola agli ottavi a Madrid

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Jannikapprodadi finale del "MutuaOpen", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Sul "Manolo Santana", il 22enne altoatesino piega 6-2 7-5 Paveldopo circa un'ora e 40 minuti di gioco, rimontando un break nel secondo set dove era andato sotto 3-5 e dove è apparso sofferente per un dolore all'anca., primo favorito del seeding, attende ora il vincitore del match che mette di fronte Karen Khachanov e Flavio Cobolli.

Una nuova sfida si prospetta nell’arena del tennis mondiale, con il giovane azzurro Jannik Sinner che si prepara a sfida re il russo Roman Kotov in un match inedito. Questo incontro rappresenta un’opportunità per entrambi i giocatori di mettere alla prova le proprie abilità e conquistare un ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Madrid batte ndo in due set il russo Pavel Kotov (n.72 del ranking), col punteggio di 6-2, 7-5. L'altoatesino ha però dovuto superare un problema fisico, un dolore all'anca, subentrato nel secondo set. "Mi fa male", ha detto a voce alta ... Continua a leggere>>

L'altoatesino rimonta un break nel secondo set e vince 6-2 7-5 Madrid (SPAGNA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale ... Continua a leggere>>

sinner vince una complicata partita con Kotov a Madrid e ammette un problema fisico - Jannik sinner si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid imponendosi per 6-2 7-5 sul russo Pavel Kotov. L'altoatesino, dopo un primo ...

Continua a leggere>>

Quanti soldi guadagna Jannik sinner con gli ottavi a Madrid Montepremi, cifre e prossimi assegni - Jannik sinner ha sconfitto Pavel Kotov e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto in due ...

Continua a leggere>>

LIVE! sinner-Kotov: segui il match del terzo turno di Madrid. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - MASTERS 1000 MADRID - Jannik sinner torna in campo alla ricerca degli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid e li trova: successo per 6-2 7-5 contro Pavel K ...

Continua a leggere>>