Simone Marchetti | Gli anni in seminario - quando volevo diventare pret - e quel trauma che cambiò tutto

(Di lunedì 29 aprile 2024): un viaggio alla scoperta di sé, direttore di Vanity Fair, riflette sulla sua educazione e sulle esperienze trasformative che hanno plasmato il suo viaggio dareligioso al timone di una delle principali pubblicazioni italiane. Infanzia in transizione L’educazione diè stata segnata da contrasti: nato in una famiglia amorevole di quattro fratelli, si è sentito nutrito e costretto dall’ambiente familiare delle attività dei suoi genitori. Tuttavia, il desiderio di avventurarsi oltre la sua zona di comfort lo portò a prendere una decisione fondamentale alla tenera età di nove: iscriversi in. Un viaggio alla scoperta di sé Il tempo trascorso dain ...

Simone marchetti: «Gli anni in seminario, quando volevo diventare prete, e quel trauma che cambiò tutto» - Il direttore di Vanity Fair si è raccontato a Luca Casadei: dall’infanzia religiosa ai primi amori, dai lavori prima della carriera giornalistica all’idea di famiglia ...

Continua a leggere>>

Sabato 27 aprile, gli appuntamenti per il tempo libero in Trentino - Un sabato ricco di proposte, dal Film festival al teatro, dai libri alle leggende trentine, dalla nuova scultura di Martalar all'ordinazione del nuovo diacono a Tione ...

Continua a leggere>>

SICUREZZA CANTIERI: TASK FORCE IN PROVINCIA DI SIENA PER PATENTE A CREDITI - In provincia di Siena, diverse organizzazioni, tra cui la Scuola Edile Cpt, la Cassa Edile, Ance, Cgil, Cisl e Uil, insieme ai Ordini e Collegi Professionali, stanno collaborando per garantire la sicu ...

Continua a leggere>>