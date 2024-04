(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Unè in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto ain Strada di Montecchio a Ginestreto. Si tratta di unotra due. E’ intervenuto il 188, attivate l’ambulanza della Misericordia die l'ambulanza della Pubblica Assistenza di. Allertata la Polizia municipale.

Siena, 15 febbraio 2024 – Dopo quello di due giorni fa (con due feriti ) sul raccordo Bettolle-Perugia, si è verificato nella notte un incidente sulla Siena-Bettolle . Nello Scontro tra due auto sono rimaste coinvolte due auto vetture e i 3 occupanti sono stati presi in carico dai sanitari del 118 ... Continua a leggere>>

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 14 febbraio 2024, sulla Siena-Bettolle km 7 direzione Nord, per un incidente stradale L'articolo Siena-Bettolle , incidente stradale : scontro tra auto. Tre feriti proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

I Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa sera, 7 marzo 2024, poco prima delle 8 per un incidente stradale a Sovicille, sulla SP 73 bis L'articolo Siena : scontro tra auto a Sovicille. 25enne incastrato tra le lamiere , tre feriti proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

siena, scontro tra due auto: grave un 72enne - siena, 29 aprile 2024 – Un 72enne è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto a siena in Strada di Montecchio a Ginestreto. Si tratta di uno scontro tra due auto. E’ intervenuto ...

Continua a leggere>>

INCIDENTE STRADALE A siena: DUE PERSONE FERITE - Incidente stradale alle ore 14:30 di oggi a siena: scontro fra due veicoli in Strada da Montecchio a Ginestreto a siena. Due persone ferite, entrambe trasportate al Pronto Soccorso (codici 1 e 2). Sul ...

Continua a leggere>>

Due feriti in uno scontro a Ginestreto - siena. Incidente stradale intorno alle ore 14:30 di oggi: due veicoli si sono scontrati in Strada da Montecchio a Ginestreto a siena. Due le persone ...

Continua a leggere>>