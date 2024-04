Sicuri che il vero problema del Milan sia Lopetegui?

(Di lunedì 29 aprile 2024) Novemila firme sono state raccolte in pochi giorni dalla petizione lanciata su Change dalla community di tifosi rossoneriZone contro l’ingaggio diin qualità di primo allenatore. Nei giorni ancora precedenti un duro comunicato della Curva Sudo, sede del tifo caldoista, si rivolgeva in toni duri verso la società, ragionando sulle ambizioni del club in relazione alla nuova guida scelta. Se la storia ci ha abituato a banalizzare gli eventi con l’aiuto di capri espiatori, Juliensembra aver assunto l’identikit perfetto nella cronaca rossonera. Banalizzando la vicenda, si potrebbe affermare che il tecnico spagnolo sia un nome di ripiego rispetto ad alternative più allettanti (Antonio Conte in primis), ossia una dimostrazione lampante delle strategie future di ...

Leao non ha stretto la mano a Danilo prima del fischio d'inizio di Juventus-Milan: l'attaccante rossonero non ha salutato il suo avversario e la reazione del difensore bianconero è stata da vero signore .

L’ultimo trasformismo di Ancelotti. Ora abbraccia il calcio alla Hitchcock - È stato la bandiera liquida dei Senza Ideologia, per battere Guardiola si è dato al catenaccio – lui che prima voleva essere un Arrigo Sacchi al milan, poi un Lippi alla Juventus: il suo vero inferno ...

Giorgio Marchetti: “Possibile Finale di Champions League a San Siro” - Visualizzazioni: 492 Il dirigente UEFA, Giorgio Marchetti, conferma lo scenario di una finale di Champions League in Italia: in particolar modo nel teatro milanese di San Siro. E’ vero che l’edizione ...

Lo sberleffo dei giocatori dell'Inter ai rivali del milan: dal bus scoperto fanno partire il coro «Pioli is on fire» - Durante la festa scudetto che si è tenuta ieri – domenica 28 aprile – a milano, i giocatori dell’Inter hanno motteggiato i rivali del milan e hanno intonato il coro « Pioli is on fire », dedicato per ...

