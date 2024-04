Serie D - un gol del pratese Chiti regala la salvezza al San Donato Tavarnelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Prato, 29 aprile 2024 - Un gol di testa a pochi minuti dal fischio d'inizio, che ha permesso al Sandi conquistare lamatematica in anticipo. E' quello messo a segno da Lorenzo, che ha così ripagato la fiducia riposta in lui dal sodalizio fiorentino. La rete del vantaggio messa a segno dal giovane difensorenel match di ieri contro il Tau Altopascio, valido per la penultima giornata di campionato del girone E diD 2023/24, si è rivelata decisiva: i rivali lucchesi hanno pareggiato in pieno recupero certificando l'1-1 finale, ma al Sanserviva un punto ed è arrivato.si è unito al club nella seconda parte della stagione: era reduce dalle 20 presenze messe a referto nella...