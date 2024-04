Serie D Tau riacciuffa il pari nel recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tau ALTOPASCIO 1 San Donato Tavarnelle 1 TAU ALTOPASCIO (4-3-3): Di Biagio; Perillo (58’ Manetti), Capparella, Bruzzo, Antoni, Lombardo, Meucci, Noccioli (83’ Odianose), Bruno (64’ Piccini), Andolfi (46’ Zini), Vellutini (46’ Malva). (A disp.: Di Cicco, Morandini, Bernardini, Bartelloni). All.: Venturi. SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Campinotti; Nobile, Sichi, Videtta, Calamai, Chiti, F. Neri (75’ Papalini), Marianelli, Oitana (85’ Di Blasio), Bellini (85’ Bocci), Belli. (A disp.: Marinai, Gianneschi, Mazzoli, Di Blasio, Petronelli, Seghi, Bocci, Barazzetta, Papalini. All.: Brachi. Arbitro: Jusufoski di Mestre. Reti: 6’ Chiti, 95’ Lombardo. Note: ammoniti Malva, Zini, Lombardo, Campinotti, Belli. ALTOPASCIO - Il San Donato Tavarnelle con una giornata di anticipo festeggia la permanenza matematica in "D". E’ bastato un gol di Chiti in avvio di match per mettere la gara sui ...