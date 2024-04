(Di lunedì 29 aprile 2024) Poule playoff Cmp Global 68 Basket 2000 79 Cmp: Resca, Poli ne, Zanetti 8, Domenichelli 3, Fin 7, Lelli 1, Pederzini 17, Sorrentino 6, Ben Salem 9, Mazzotti, Garuti ne, Beretta 17. All. Tasini. Basket 2000: Soncini ne, Alberione 22, Dias 11, Caroli 13, Paparella 8, Pedrazzi 8, Martelli ne, Amadio 12, Lusetti 5. All. Baroni. Note: 25-19; 45-32; 51-54. Francesco Francia 87 Medicina 75 Francesco Francia: Chiusolo 2, De Ruvo 3, Galvan ne, Degregori 5, Marzatico 4, Bavieri, Bianchini 18, Oyeh 4, Vivarelli 7, Balducci 26, Almeoni 18, Pedini ne. All. Mondini. Virtus Medicina: Murati 6, Curione 16, Poluzzi 9, Sabattani 6, Folli 7, Cattani 7, Lorenzini 3, Iattoni 4, Zambon 9, Ronchi ne, Martini 8, Galvani ne. All. Dalpozzo. Note: 21-27; 42-41; 60-54. I risultati: Scandiano-Baskers 76-74. La classifica: Basket 2000 e Scandiano 12; Francesco Francia 10; Cmp Global 8; Baskers e Virtus ...

basket serie c. Bmr da sogno: blitz in casa CMP Global - CMP GLOBAL basket 68 BMR basket 2000 79 CMP GLOBAL basket: Resca, Poli ne, Zanetti 8, Domenichelli 3, Fin 7, Lelli 1, Pederzini 17, Sorrentino 6, Ben Salem 9, Mazzotti, Garuti ne, Beretta 17. All ...

Continua a leggere>>

Baskers ko a Scandiano. C’è un’ultima chance per le semifinali playoff - Difficile ma non impossibile; l’ostico viaggio in terra reggiana, memori del fragoroso rovescio patito all’andata, dispone una cura speciale per la coppia Astolfi-Caiti, tenuti sotto media dalla difes ...

Continua a leggere>>

basket SERIE C. Forlimpopoli, serve un exploit a Scandiano - I Baskérs Forlimpopoli sfidano Scandiano per riagguantare il primo posto. Dopo la sconfitta con Cmp Global, cercano la vittoria per agganciare la vetta. Astolfi e Caiti punti di riferimento da fermare ...

Continua a leggere>>