Sergio Ramelli - mille neofascisti sfilano per ricordare il camerata ucciso nel 1975

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 – Le fiaccole sui due lati.in corteo da piazzale Gorini a via Amadeo, dopo essersi "inquadrati" in via Ponzio alle 21 in linee da cinque persone dietro lo striscione "Onore ai camerati caduti". Con i tricolore in mano nelle prime file. Poi la chiamata del presente in via Paladini e la risposta a braccia tese per, il diciottenne militante del Fronte della Gioventù aggredito a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia Operaia il 13 marzoe morto dopo 47 giorni di agonia il 29 aprile. Anche quest'anno è andato in scena il saluto romano di massa davanti al murale per, al termine del corteo organizzato ieri sera dai movimenti di estrema destra Lealtà-Azione, CasaPound e Rete dei patrioti. Tra i partecipanti ...

