Secessionista - svende il Paese | siamo pronti a tutto! Cont - sceneggiata contro Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Con l'autonomia questo governo spacca ile condanna le aree depresse a maggiori tagli per quanto riguarda gli ospedali e i servizi": Giuseppee lo ha detto durante il flash mob organizzato davanti a Palazzo Chigiro il Ddl sull'autonomia differenziata in esame alla Camera. Alla manifestazione, il cui slogan era "L'Italia non si spacca", hanno preso parte parlamentari e candidati alle europee grillini. Un vero e proprio show quello messo in piedi dal leader del Movimento 5 Stelle, che ha aggiunto: "Giorgiastando ilper i voti sul premierato, per avere pieni poteri, e quindi da patriota diventa. Ma noi la fermeremo, la combatteremo in ogni modo". A seguire, il solito ritornello sul fronte economico, con particolare ...