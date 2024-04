L' Asia sta soffrendo sotto un'ondata di calore estremo che sta mettendo a dura prova diversi paesi, con temperature record e conseguenze allarmanti per la salute, l'agricoltura e l'istruzione. Filippine , Thailandia , Bangladesh e India sono tra i paesi più colpiti, con migliaia di Scuole costrette ... Continua a leggere>>

Il 29 aprile il Bangladesh ha ordinato la chiusura delle Scuole in tutto il paese fino a giovedì, a causa di una persistente ondata di caldo. Leggi Continua a leggere>>

scuole chiuse in bangladesh per un’ondata di calore - Il 29 aprile il bangladesh ha ordinato la chiusura delle scuole in tutto il paese fino a giovedì, a causa di una persistente ondata di caldo. Leggi ...

Continua a leggere>>

Caldo record in Myanmar per aprile, indice di calore a 48.2° - L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell’ONU ha dichiarato che il continente asiatico si sta scaldando a un ritmo particolarmente elevato. Temperature alte che stanno portando a conseguenze ...

Continua a leggere>>

Troppo caldo, chiuse anche le scuole: ecco dove le città sono già diventate inabitabili - Un’ampia regione dell’Asia è interessata da giorni da un’anomala ondata di calore, che sta provocando danni e decessi, e ha costretto nazioni come bangladesh e Filippine a chiudere le scuole, in attes ...

Continua a leggere>>