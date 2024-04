Scuola - Anief | servono più risorse ai territori a rischi - forte abbandono dei banchi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024): Al Sud rimane al 18% la percentuale didei: piùaio I benefici dei fondi spesi per il Pnrr per combattere la dispersione scolastica ancora non sono tangibili. Dagli ultimi studi sulle percentuali diprecoce deirisulterebbe, in alcuni frangentiali, addirittura in aumento i giovani che non arrivano al diploma di maturità: secondo l’ultimo Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile, ripreso dalla stampa specializzata, “preoccupa il persistente gap di genere a svantaggio dei ragazzi, con un tasso discolastico del 13,1% contro il 7,6% delle ragazze. Particolarmente allarmanti le percentuali in Sardegna, ...