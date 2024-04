Scrivete Giorgia sulla scheda Repubblica impazzisce e spara | Frode - cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024). "Votatemi scrivendo il mio nome,, come mi chiamano tutti quelli che mi avvicinano", annuncia la premier che si candida in tutte e cinque le Circoscrizioni per le elezioni europee. Una scelta, quella di chiedere di esprimere la preferenza scrivendo solo il nome di battesimo del candidato e non anche, o solo, il cognome, basata su una tecnicalità che, a lavori della kermesse pescarese ormai conclusi, è Francesco Lollobrigida a spiegare così ai giornalisti: "C'è la possibilità, nelle elezioni di ogni tipo, di dare all'elettore la scelta se mettere il nome del candidato per esteso oppure semplificarlo, quando è chiarito in fase di presentazione di candidatura come è sostituibile il nome". "Accade in tutte le elezioni, quindi - spiega ancora il ministro - sarà scritto ...