Screening cardiologici gratuiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sarà possibile prenotare uno specificocardiologico in occasione della nuova giornata dedicata a visite ed esami a disposizione della cittadinanza organizzati dal Centro di neuroriabilitatazione interdisciplinare Memento e Confcommercio Pisa, in collaborazione con Onlus Cecchini Cuore. La prossima giornata di prevenzione, che vede la collaborazione di Farmacia Farneti e Acustica Umbra, sarà lunedì 13 maggio al centro Memento, dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini. Le visite si svolgeranno nella sede di Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto e per effettuare gli esami è necessaria la prenotazione contattando il numero di cellulare 3316889241.