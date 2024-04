Schlein | Meloni candidata? Dietro il suo nome non c’è niente - assenza totale di contenuti e idee sull’Europa

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Ieri la presidente del Consiglio ha presentato il programma elettorale per le europee:il suoil“. Così Elly, commentando con i cronisti in piazza Montecitorio il discorso di Giorgiaalla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia con cui ha annunciato la sua candidatura. “Non c’è un’idea, non c’è una visione per l’Europa che serve alle persone”, ricalcando l’disu temi quali sanità, lavoro e ambiente. La segretaria del Partito Democratico ha quindi risposto anche sui litigi, interni alla maggioranza, che hanno fatto seguito alla candidatura alle prossime europee nelle file della Lega del generale Vannacci: “Litigano su tante cose. Votare il Partito democratico vuol dire votare una squadra”. L'articolo proviene ...

La delegazione di Fratelli d'Italia dal Trentino per sostenere meloni - C'era dunque anche il Trentino Alto Adige per sostenere la candidatura di meloni alle prossime elezioni europee. La presidente del consiglio dunque sarà della partita come pure le leader democratica ...

Continua a leggere>>

Non solo Giorgia: si può votare schlein scrivendo "Elly" - La segretaria dem: "Però io non chiedo il voto per me ma per il partito". La decisione, spiegano dal Pd, non è una scelta personalizzante ma un ...

Continua a leggere>>

meloni candidata europee, perché chiede di scrivere “Giorgia” Così cambiano i sondaggi - Fin qui nulla di troppo strano, visto che meloni e schlein - ora si è aggiunto anche Calenda - non hanno fatto altro che riprendere quel vezzo tutto italiano di candidarsi alle europee - già sapendo ...

Continua a leggere>>