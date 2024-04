Schlein - Giorgia? Io chiedo il voto per il Pd non per me

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Il nome Elly è scritto sulla scheda, ma ho sempre fatto le mie campagne elettorali col cognome, non essendo ancora particolarmente nota c'era il problema delle contestazioni. Io farò una campagna non chiedendo ilper me ma per il Pd". Lo ha detto la segretaria Pd Ellya Sky Tg 24. "Ieri" Meloni "ha descritto il paese delle meraviglie, ma la realtà è lontana dalla narrazione. Meloni è chiusa nel suo palazzo", aggiunge.

Roma, 21 apr (Adnkronos) - Con il Def "il governo non indica la rotta. Non è serio temporeggia re e presentare dopo il voto il conto salato agli italiani con i tagli. Non ci siamo". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd. Continua a leggere>>

Elezioni europee: Meloni si candida e chiede un referendum sul Governo. Calenda si autosconfessa e scende in campo - Ma la candidatura alle europee è anche un modo per massimizzare la competizione con l’altra donna leader all’opposizione, Elly schlein. Mentre la fondatrice di FdI chiede il voto “per Giorgia”, il ...

