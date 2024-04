Sarzana - una notte magica Il sogno è la semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Laè ilche ha accompagnato la lungarossonera. La vittoria ottenuta ai tiri di rigore contro Amatori Lodi tiene accesa la passione dell’HockeyGamma Innovation, che ancora una volta nel momento in cui sembrava davvero finita si è rialzata in una sorta di Rocky Balboa con i pattini e bastone sul ’ring’ infuocato del ’Vecchio Mercato’. Quella dei quarti di finali playoff scudetto dell’altra sera è stata una delle partite che entrano di diritto nella Top10 di tutti i tempi e conferma la qualità di un gruppo che davvero non molla mai. Dopo una sconfitta incassata in gara 1 maturata in pochi secondi e il doppio svantaggio in gara 2 i ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis hanno fatto valere la legge del ’Vecchio Mercato’ dal quale qualsiasi avversario esce sempre soffrendo. I rigori sono ...