Sardegna | 16enne si suicida - i genitori erano stati arrestati per maltrattamenti

Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca, in Sicilia, da mamma Carla e papà Sebastiano. Malgioglio ha parlato spesso del rapporto con i suoi genitori. A Verissimo, per esempio, ha rivelato: “Da piccolo mi sono trasferito in Australia con i miei. Ero felice, sono sempre stato un bambino felice, ...

